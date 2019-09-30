العاهل السعودي يرثي حارسه الشهيد "الفغم" مثنياً على إخلاصه

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الإثنين، أسرة حارسه الشخصي الشهيد اللواء عبد العزيز الفغم، حيث تقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم.

وعبر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد اللواء عبدالعزيز الفغم، مثنياً على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.

فيما عبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم للعاهل السعودي على مواساته لهم في الشهيد الفغم.





وأعلنت الجهات الأمنية السعودية، الأحد، استشهاد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على يد أحد أصدقائه في جدة.

وقالت شرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان رسمي، إنه أثناء زيارة اللواء بالحرس الملكي "الفغم" لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي في حي الشاطئ بجدة، مساء أمس السبت، دخل عليهما صديق ثالث وأطلق النار عليه.

وكشفت التفاصيل عن أن النقاش تطور بين اللواء الفغم والصديق الثالث "ممدوح بن مشعل آل علي"، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار عليه، ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين في المنزل.

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وتبين أن المصابين هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية، وعند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن داخله الجاني، بادر بإطلاق النار رافضاً الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره.

وأسفر هذا الاشتباك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن، واستشهاد اللواء عبدالعزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني.

كما أصيب تركي بن عبدالعزيز السبتي، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودان بالمنزل، كما جُرح 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة.





واللواء الفغم عمل حارساً شخصياً لخادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، قبل أن يتولى المهمة نفسها مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتولى الحارس الراحل للملكين في السعودية هذه المهمة بعد مسيرة أداها والده، اللواء بداح بن عبدالله بن هايف؛ إذ ظل مرافقاً شخصياً للملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لـ3 عقود.

كان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أصدر في منتصف عام 2017 أمراً ملكياً بترقية عبدالعزيز الفغم ترقية استثنائية إلى رتبة لواء.