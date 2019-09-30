الإثنين 30 سبتمبر 2019
أعلن رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبدالله عبدالله، وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، اليوم الإثنين، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس السبت، رغم تواصل فرز الأصوات. وقال عبدالله في مؤتمر صحافي: "حصلنا على غالبية الأصوات في هذه الانتخابات، لن تجرى جولة ثانية". ولم تعلن اللجنة الانتخابية بعد، عن نسبة المشاركة في الانتخابات، التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.