عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

الإثنين 30 سبتمبر 2019

أعلن رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبدالله عبدالله، وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، اليوم الإثنين، فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس السبت، رغم تواصل فرز الأصوات. وقال عبدالله في مؤتمر صحافي: "حصلنا على غالبية الأصوات في هذه الانتخابات، لن تجرى جولة ثانية". ولم تعلن اللجنة الانتخابية بعد، عن نسبة المشاركة في الانتخابات، التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.

