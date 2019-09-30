مقتل شخصين في كشمير بعد تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان

الإثنين 30 سبتمبر 2019
أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين على الأقل في تبادل لإطلاق النار بين قوات الحدود الباكستانية والهندية في كشمير المتنازع عليها. وأطلقت القوات الهندية، النار عبر خط السيطرة، الذي يمثل الحدود الفعلية التي تفصل وادي كشمير لجزأين تسيطر عليهما الدولتان، على منطقة كوتلي في الجزء الخاضع لباكستان من كشمير في وقت متأخر، أمس الأحد. وقال المسؤول بالشرطة المحلية محمد قاسم: "لقي ما لا يقل عن شخصين حتفهما، وأصيب أربعة آخرون، في قصف للقوات الهندية". ويبدو أن اللذين لقيا حتفهما امرأة وصبي. ويذكر أن قرار الهند في 5 أغسطس(آب) الماضي، بإلغاء الوضع الخاص بكشمير، وفرض إجراءات أمنية مشددة، أثار توتراً جديداً بين باكستان والهند، اللتان خاضتا حربين في السابق، بسبب كشمير.
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