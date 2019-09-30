الرئيس الأمريكي يدعو لاعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس

الإثنين 30 سبتمبر 2019

ترامب

كتب الخليج 365 ـ متابعات

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، باعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس بتهمة الخيانة، وفقاً لقناة العربية.



وكان رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي عبر أمس عن مخاوفه من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض أميركا القومي للخطر.

وقال النائب الديموقراطي آدم شيف في مقابلة صحافية على شاشة ان بي سي انه :«من المهم الدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة والتأكد من أن الرئيس الأمريكي خلال محادثاته مع الرؤساء الأجانب، خصوصا مع الرئيس بوتين، لا يضر بأمننا القومي» لأن هذا برأيه يكون لدعم حملته الانتخابية.

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وكان ترامب قال إنه يريد مقابلة عميل الاستخبارات المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني.

وذكر ترامب في سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أمس الأحد "مثل أي أمريكي فإنني أستحق أن ألتقي بمن يتهمني.. لاسيما عندما يقدم محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة تماما".

وأضاف ترامب "هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة؟ عواقب كبيرة!".