الصومال.. حركة الشباب تهاجم قاعدة أمريكية ورتلا عسكريا أوربيا

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
حركة الشباب
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر أمنية إن هجومين مسلحين منفصلين استهدفا، يوم الاثنين، قاعدة عسكرية أمريكية ورتلًا عسكريًّا أوروبيًّا في الصومال.
وبحسب المصادر فقد وقع هجوم القاعدة الأمريكية في بلدة ”بلدوجلي“، فيما تعرّض الرتل العسكري الأوروبي للهجوم في العاصمة مقديشو.
وأشارت إلى أن الهجوم انطلق بتفجير شاحنات مفخخة قبل أن يتقدم الانتحاريون لداخل القاعدة التي يتواجد فيها عدد من الجنود الأمريكيين.
ولحقت أضرار شديدة بمركبة مدرعة ترفع علمًا صغيرًا لإيطاليا في مقديشو. ولم يتضح إن كان هناك أي خسائر بشرية.
وأكدت المصادر أن ”تفجيرًا وقع في قاعدة تديرها قوات خاصة أمريكية وأعقبه إطلاق نيران أسلحة صغيرة صباح الاثنين“.
وأعلنت حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة مسئوليتها عن العملية.
ونفذت حركة الشباب الإرهابية عمليات عديدة في عدن مدن صومالية خلال الفترة الماضية.
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