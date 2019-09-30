الإثنين 30 سبتمبر 2019
أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.
وأثنى الملك سلمان خلال استقباله عددا من أفراد الأسرة يتقدمهم والد الفغم بداح بن عبد الله، على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطن.
كما قدّم ولي العهد محمد بن سلمان واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيد خلال استقباله لهم، مؤكدا على أن فقدانه مؤلم للجميع، منوها "بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله".
وحضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق للعاهل السعودي على مقتل عبدالعزيز الفغم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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