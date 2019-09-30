الأردن: تعديل وزاري بعد انتهاء أزمة المعلمين

الإثنين 30 سبتمبر 2019
يقترب رئيس وزراء الأردن، عمر الرزاز، من إجراء تعديل وزاري رابع على حكومته، سيطيح بأسماء ويعيد أخرى إلى التشكيل الحكومي. ويبدو أن الرزاز، كما تتحدث المجالس السياسية في عمان، ينتظر انتهاء أزمة إضراب المعلمين التي دخلت أسبوعها الرابع، للبدء بتعديل وزاري سيخرج بموجبه مالا يقل عن 4 أسماء من ضمنهم وزير التربية والتعليم العالي وليد املعاني، ووزير الداخلية سلامة حماد، إضافة إلى نائب الرئيس رجائي المعشر. وأوضحت مصادر سياسية لـ24 أن الرزاز فقد ثقته بعدد من الوزراء بعد طريقة تعاملهم مع إضراب المعلمين الذي شل العملية التعليمية. ولم تستبعد المصادر إجراء تغييرات كبيرة على مناصب حساسة، في الفترة المقبلة، كرئاسة الديوان الملكي التي يتولاها يوسف العيسوي.
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