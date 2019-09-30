الملك سلمان يعزي هاتفياً الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة خاله

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الإثنين 30 سبتمبر 2019
الملك سلمان
كتب
متابعات_الخليج 365
أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن تعازيه لسموه في وفاة خاله سهيل بن مبارك الكتبي سائلا الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.
من جهته، عبر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته في الفقيد، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ولا يريه أي مكروه.
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