غدًا.. انطلاق منتدى مكافحة الإرهاب والتدخلات الإقليمية بالقاهرة

الإثنين 30 سبتمبر 2019

تنطلق غدا الثلاثاء فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الإرهاب والتدخلات الإقليمية وآثارها على الأمن العربي والأفريقي، وذلك بمشاركة نخبة متميزة من المسئولين والمتخصصين العرب والأفارقة من 16 دولة عربية وأفريقية.

يرأس المنتدى الذي يقام بأحد فنادق القاهرة تحت رعاية وزارة الثقافة، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق، وينظمه مجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات، والمعهد الثقافي الأفريقي العضو بجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والسفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الافريقية أمين عام المنتدى.

وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق رئيس المنتدى، إن هذا الحدث يأتي في توقيت مهم جدا بالنسبة لإفريقيا والوطن العربي في ظل التدخلات المتكررة من عدد من دول الجوار مثل تركيا التي تريد أن تسيطر على العالم العربي والإفريقية وإعادة حلم أردوغان في إنشاء إمبراطورية عثمانية من جديد على حساب الدول العربية والإفريقية.

وأضاف العرابي أن المنتدى هذا العام يركز بشكل كبير على مكافحة الإرهاب من خلال حصره ودراسة أسباب انتشاره وكيفية مواجهته بالثقافة والفكر بجانب المواجهات الأخري من خلال وضع استراتيجية موحدة مشتركة بين الدول العربية والأفريقية لمواجهته.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور زين السادات رئيس مجلس التضامن المصري والعربي أن المنتدى يشمل جلستين سيتم عقدهما الأولى تتناول التحديات الثقافية والأمنية والاقتصادية في الدول العربية والأفريقية، وتناقش الجلسة الثانية التحديات الخارجية التي تواجه الدول العربية والأفريقية وخاصة تدخلات بعض الدول الإقليمية في الشأن العربي والإفريقي.

وأضاف أن هذا المنتدى هو استكمال للنسختين السابقتين التي عقدت العام الماضي بمصر ودولة العراق، ويأتي في ظل توترات شديدة في المنطقة وتزايد تدخلات عدد من الدول المجاورة في الشأن العربي لبعض الدول بهدف زعزعة الأمن والاستقرار لخدمة مصالحها وأهدافها الخبيثة ودعمها لميلشيات مسلحة وجماعات إرهابية للقيام بعمليات تخريبية وتدمير الاقتصاد وخلق روح الفتنة.

وأضاف السادات أنه يشارك في المنتدى ينكوبا سونكو وزير داخلية جامبيا ونبيل يعقوب يوسف الحمر مستشار ملك البحرين ومن تونس د. عبد اللطيف عبيد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وعبد الله جلال منصور حيدرا نائب رئيس البرلمان المالي ومن السودان حذيفة المعتصم عبد الرحيم الامين العام لمجلس الشباب العربي والافريقي ومن الاردن د. محمد ناصر سالم ابوحمور وزير المالية السابق والأمين العام لمنتدى الفكر العربي ومن مالي الذهبي سيد محمد رئيس مفوضية نزع السلاح وتسريح القوات بجانب نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين المصريين والعرب وبحضور نخبه من جامعه الدول العربيه وسفراء بعض الدول العربية والإفريقية.

وأكد السادات أنه سيتم عقب جلسات المنتدى الخروج بتوصيات لمواجهة الإرهاب والتدخلات في الشأن العربي والافريقي وطرحها على الحكومات وصناع القرار في الدول العربية والافريقية.