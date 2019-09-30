قناة أمريكية تبث اللقطات الأولى من الهجوم على منشآت «أرامكو» السعودية «فيديو»

الموجز

بث برنامج "60 دقيقة"، على قناة "سي بي إس" الإخبارية الأمريكية، فيديو للقطات الأولى من الهجوم على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية في البقيق وخريص.

وأعاد الحساب الرسمي لقناة الإخبارية السعودية نشر الفيديو على موقع تويتر.

وكان البرنامج قد استضاف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن تورط إيران في الهجمات على أرامكو، والتي تعد إعلان حرب على المملكة العربية السعودية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، عمل من أعمال الحرب من طرف إيران، مشيراً إلى أن السعودية "تأمل في أن لا يكون الرد العسكري ضرورياً والحل السياسي أفضل بكثير".

وأضاف: "إذا لم يتخذ العالم موقفاً قوياً لردع إيران سنرى المزيد من التصعيد"، مؤكداً أن الحل السياسي أسهل في اليمن اذا أوقفت إيران دعمها للميليشيات الحوثية.

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وحذر ولي العهد السعودي، من أن "النفط سيصل لأسعار خيالية إذا لم يجتمع العالم لردع إيران"، وقال: "هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية(..) هجوم أرامكو عمل أحمق لأنه استهدف 5 في المائة من إمدادات العالم".

ووصف الأمير محمد بن سلمان، جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بـ"المؤلمة جداً"، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل مسؤول عنها، وقال: "العدالة ستأخذ مجراها في جريمة قتل جمال خاشقجي".

ويتناول الحوار الذي أجراه البرنامج الأميركي الشهير مع ولي العهد السعودي، الثلاثاء الماضي في جدة، العديد من الموضوعات الهامة ومن بينها المساعي الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة، والهجمات الإرهابية التي استهدفت منشأتي أرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تم تنفيذها باستخدام أسلحة وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

شاهد اللقطات الأولى