ريابكوف: سنرد على واشنطن لعدم إصدارها تأشيرات لبعض أفراد وفدنا إلى الأمم المتحدة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​، أن "​روسيا​ تنظر في رد غير متكافئ على ​واشنطن​، لعدم إصدارها تأشيرات أميركية لبعض أفراد الوفد الروسي إلى دورة ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​"، مشيراً إلى أن "الرد غير المتكافئ، هو خيار ماثل أيضا، وسنواصل التفكير في الأمر لاحقا، ولكن ناقوس الخطر قد دق الآن في ما يتعلق بما تستطيع ​الولايات المتحدة​ فعله ب​الأمم المتحدة​ وهذا ليس استفزازا للمواطنين الروس فحسب، بل دليل على عدم المبالاة التامة بالمنظمة الواقعة في ​نيويورك​".

وأشار إلى حرب التأشيرات بين روسيا والولايات المتحدة، لافتاً إلى "إننا نواجه صعوبات كبيرة منذ فترة طويلة في ما يتعلق بإيفاد العاملين في سفاراتنا وقنصلياتنا العامة في الولايات المتحدة بمهمات عمل طويلة، كما نواجه مشاكل في إرسال العاملين في مهمات عمل قصيرة ونحن نرد بشكل مطابق تماما، في هذه الحالة، ولذلك يواجه الأميركيون صعوبات كبيرة في حل مشاكلهم في روسيا، ونحن نعلم ذلك ونقترح عليهم الاتفاق في هذا المجال، ولكن حتى الآن لم يحدث ذلك".

يذكر أن ​السلطات الأميركية​ منعت مؤخرا دخول 10 من أعضاء الوفد الروسي الأممي إلى الأراضي الأميركية لأعمال الجمعية العامة في نيويورك.