نقل 49 ألف قطعة أثرية إلى المتحف الكبير في مصر

استقبل ​المتحف المصري​ الكبير في ​الجيزة​ 331 قطعة أثرية منها 42 قطعة خاصة بالملك توت عنخامون، كانت معروضة في المتحف المصري بالتحرير، حيث وصل عدد القطع الأثرية إلى أكثر من 49 ألف قطعة.

كما وضع في المتحف 27 قطعة من أخشاب مركب الملك خوفو الثانية الموجودة بمعمل الترميم الخاص بها، والموجود بالقرب من موقع العمل بمنطقة آثار الهرم.

وأوضح مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير الطيب عباس، أن القطع الأثرية الخاصة بمجموعة الملك ​توت عنخ آمون​ تضم مجموعة من الصنادل وصومعة من الخشب كانت تستخدم لحفظ الغلال والحبوب التي ما زالت محفوظة في حالة جيدة، بالإضافة إلى مجموعة من أواني الطعام وجعبة للسهام كان يستخدمها الملك توت عنخ آمون في رحلات ​الصيد​ وتمثال للإله سرابيس، الإله الرسمي للإسكندرية القديمة الذي انتشرت عبادته في العصر اليوناني الروماني.

ونجح فريق العمل بالمتحف الكبير حتى الآن في نقل 49779 قطعة أثرية.

