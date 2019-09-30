انخفاض البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى نسبة لها منذ عام 2008

كشفت شركة "فاكتسيت" للخدمات الماليّة، أنّ "معدّلات البطالة في منطقة اليورو انخفضت في آب، لتسجّل 7,4 بالمئة، وهي أدنى نسبة لها منذ أيار 2008".
ولفتت في أرقام رسميّة نشرتها إلى "انخفاض أعداد العاطلين عن العمل في الكتلة الّتي تستخدم عملة موحّدة، إلى 12,17 مليون شخص"، وهي أدنى من توقّعات الشركة الّتي رجّحت بقاء نسبة البطالة عند 7,5 بالمئة. وبالتالي تراجعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى ما دون معدّلها قبيل الأزمة المالية عام 2008 (7,5 بالمئة) بعد أن وصلت 12,1 بالمئة في منتصف 2013 في ذروة أزمة الدين.
وسجّلت ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أدنى نسبة بين دول الكتلة الـ16، واستقرّت عند 3,1 بالمئة، تليها مالطا عند 3,3 بالمئة وهولندا عند 3,5 بالمئة.
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