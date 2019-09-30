أبو فاعور: ضرورة اعطاء الأولوية للالتزامات البيئية مع مراعاة تسهيل النشاطات الصناعية

أكد وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ على "ضرورة اعطاء الأولوية للالتزامات البيئية، مع مراعاة تسهيل النشاطات الصناعية التي تنمي ​الاقتصاد​ وتؤمن فرص العمل"، مشددا على انه "بمقدار ما يحرص الصناعيون على الالتزام بالمواصفات والمعايير، بمقدار ما يعطون صورة جميلة عن الصناعة الوطنية، ويساهمون في تصريف الانتاج ويشجعون الاستثمار في القطاع الانتاجي".

وفي تصريح له خلال لقائه النائب ​ابراهيم عازار​ مع وفد من أصحاب مصانع نشر الحجر في جزين و​كفرحونة​ أعطى ابو فاعور "توجيهاته للفرق الفنية بالوزارة للقيام بالكشوفات الميدانية على هذه ​المصانع​، وتنبيه أصحابها للاجراءات المطلوبة منهم".

والتقى ابو فاعور وفدا مشتركا من أصحاب مصانع الألبان والأجبان ونقابة مربي الأبقار وعرض معهم واقع القطاع.وركز على "صحة المواطن اولا"، مشددا على "اتخاذ الاجراءات الضامنة للانتاج ضمن المواصفات والمعايير الصحية، تحت طائلة معاقبة المخالفين بحسب النصوص والانظمة وصولا ألى تدابير الاقفال".

كما استقبل ابو فاعور وفدا من الاتحاد اللبناني للكرمة و​النبيذ​ برئاسة ظافر الشاوي وعرض معهم شؤون القطاع. وعرضوا "للاجراءات العملية التي ينفذونها لرفع التلوث عن الليطاني".