مراد: لا يجب أن نكون آخر دولة عربية تتحاور مع سوريا بشأن معبر بوكمال

أكّد وزير ​الدولة​ للتجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح تلفزيوني، أن "معبر بوكمال الذي تم فتحه بين ​سوريا​ و​العراق​ يحل المشاكل الاقتصادية في ​لبنان​ بنسبة مباشرة للتجار في مناطق الريف اللبناني"، مشيرًا الى أنه "لا يجب أن نكون آخر دولة عربية تتجه الى سوريا للحوار معها في هذا الخصوص، ونحن نحاصر نفسنا بالابتعاد عن سوريا".

ورأى مراد أن "المطلوب لمصلحة لبنان أن يتخذ قرار في الحكومة مجتمعة ونتواصل مع ​الحكومة السورية​ من أجل التعاون عبر المعبر لفتح باب التجارة للمنتجات اللبنانية"، كاشفًا عن أن "​العجز​ التجاري للبنان وصل الى حوالي 16 مليار ​دولار​ وبحسب الخطة التي وضعتها الحكومة يجب تخفيض هذا العجز والمعبر الجديد بإمكانه أن يساهم في ذلك. إذًا، يجب الاجتماع جديًا وأخذ القرار الجدي في التواصل مع سوريا لإيجاد الحلول المناسبة لتخفيض العجز التجاري في لبنان".

وأوضح أن "سوريا قلبها كبير وأعرف ذلك، كما أنها ستتعاطى معنا من مبدأ الشقيق الأصغر ويجب أن نحترمها"، مشددًا على أنه "لا يجب أن نحاصر أنفسنا. فسوريا تملك كهرباء 24 ساعة على 24، فيما نحن لا نملك ذلك، كما أنها تصرف إنتاجها الزراعي كاملًا، ونحن لا ننجح في ذلك".

