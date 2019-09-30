رحب وزير الزراعة حسن اللقيس بـ"فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق لما يشكله هذا المعبر من رئة ومتنفس للصادرات الزراعية من لبنان مرورا بسوريا وصولا الى العراق وباقي الدول بعد سنوات من الأزمة التي أدت الى اقفاله".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد اللقيس أن "التعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون سورية او عراقية و بالتالي فإن المطلوب هو ان نتحدث مع سوريا بهدف التعاون بين حكومتي البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للشعبين اللبناني والسوري و للقطاع الزراعي تحديدا".
كانت هذه تفاصيل خبر اللقيس رحب بفتح معبر البوكمال: "لتعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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