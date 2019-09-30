اللقيس رحب بفتح معبر البوكمال: "لتعاون بين بيروت ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة

رحب وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ بـ"فتح معبر البوكمال بين ​سوريا​ و​العراق​ لما يشكله هذا المعبر من رئة ومتنفس للصادرات الزراعية من ​لبنان​ مرورا بسوريا وصولا الى العراق وباقي الدول بعد سنوات من الأزمة التي أدت الى اقفاله".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد اللقيس أن "التعاون بين ​بيروت​ ودمشق هو حاجة لبنانية ملحة قبل ان تكون سورية او عراقية و بالتالي فإن المطلوب هو ان نتحدث مع سوريا بهدف التعاون بين حكومتي البلدين لما فيه من مصلحة مشتركة للشعبين اللبناني والسوري و للقطاع الزراعي تحديدا".