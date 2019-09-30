بري التقى كوبيش وأبو سليمان ووفدا من الكونغرس والنجاري

إستقبل ​رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، في ​عين التينة​ المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​​لبنان​​ يان كوبيتش كما عرض مع وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ الأوضاع العامة ﻻسيما الوضعين المالي والإقتصادي خلال إستقباله. والتقى بري وفداً من ​الكونغرس​ اﻻميركي برئاسة عضو الكونغرس دارن لحود ودونا شلالا ورئيس منظمة "اميركان ​تاسك فورس​ فور ليبانون" ادي غابريال على رأس وفد من المنظمة، وعرض العلاقات الثنائية بين لبنان ومصر خلال إستقباله السفير المصري ​نزيه النجاري​.

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