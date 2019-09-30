النشرة: توقيف شخص في ميس الجبل بموجب خلاصة حكم بحقه بجرم السرقة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في بلدة ​ميس الجبل​ قضاء ​مرجعيون​ أوقفت المدعو أسامة ق.أ. البالغ من العمر 44 عاما بموجب خلاصة حكم بحقه بجرم السرقة وقد تم تسليمه إلى مخفر البلدة للتحقيق اجراء المقتضى القانوني".

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