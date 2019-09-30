الفرد رياشي: موقع رئاسة الجمهورية مقدس حتى ولو كان الشيطان بذاته

ذكر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الفرد رياشي أن "موقع رئاسة الجمهورية مقدس حتى ولو كان الشيطان بذاته وبمنأى عن الرئيس وشخصه حتى يتم تبني النظام الفدرالي"، مشيراً إلى أن "من يريد أن يقوم بالتغيير عليه أن يفعل ذلك عبر الوسائل الديمقراطية والتي عليها أن تأخذ بالحسبان المكونات الطوائفية حتى لا تصبح مسألة الديمقراطية العددية هي القاعدة طالما الطائفية متجذرة بالنفوس قبيل النصوص".
وفي بيان له، سأل رياشي "كيف يقوم بعض من هم مشاركون بالدولة ومتهمون على مد العهود بالفساد بالتحريض على موقع الرئاسة من أجل تحقيق بعض المكاسب الآنية؟".
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