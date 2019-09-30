شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: أردوغان وتميم بن حمد يرعيان الإرهاب فى المنطقة ..ويهاجمان مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن مصر تمر بمرحلة من الاستقرار الأمنى والاقتصادى، وهذا الأمر لا يروق لبعض الدول الأخرى على رأسها قطر وتركيا، فقناة الجزيرة لم تألوا جهدا على الإطلاق فى فبركة الصور والفيديوهات فى محاولة للتحريض على الدولة المصرية وهدم استقرارها.

وأضاف قوطة فى بيان اليوم، أن أردوغان نفسه حاول أن يستغل الجمعية العامة للأمم المتحدة للهجوم على مصر مؤكدا أن أردوغان وتميم بن حمد يرعيان الإرهاب فى المنطقة العربية، ويدعمان الميلشيات والجماعات المسلحة فى كل من سوريا واليمن وليبيا، كما أنهما قدما دعما غير محدودا لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية وتقزيم دورها الإقليمى والدولى.

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ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن تركيا تعانى بشدة من قمع أردوغان إذ أصبحت أنقرة ضمن العواصم الأولى فى العالم فى سجن الصحفيين فسجون تركيا تمتلأ بالضباط والقضاة والصحفيين الذين حبسهم أردوغان كما أن أحزاب المعارضة انبح صوتها لتنادى بحقها فى ممارسة دورها والإفراج عن المعتقلين إلا أن أردوغان عصف بكل قواعد الديمقراطية واستمر فى قمعه ضد شعبه.

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد إلى أن تميم يمارس نفس القمع ضد أبناء قبيلة الغفران فى بلده رافضا أن يمنحهم الجنسية وفى الوقت الذى توجد فيه السجون على بعد أمتار من مقر قناة الجزيرة القطرية ويقبع فيها كثير من المعتقلين إلا أنها لا تحرك ساكنا تجاه انتهاكات تميم وتحول بوصلتها للهجوم على مصر دائما.