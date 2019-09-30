شكرا لقرائتكم خبر عن النائب ماجد طوبيا يطالب الحكومة بعرض خطتها للاستعداد لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بعرض خطتها بشأن الاستعداد لموسم سقوط الأمطار والسيول قبل بدء فصل الشتاء، وخطة العمل على مستوى المحافظات خاصة تلك التى تشهد تغيرات مناخية فى الطقس.

وأوضح طوبيا، أن السنوات الأخيرة شهدت عمل مضاعف من قبل الوزارات المعنية بالأمر بشأن التصدى للسيول، وذلك من خلال رفع درجات الاستعدادات لمواجهة التغييرات المناخية إضافة لرصد 10 اعتمادات مالية لدعم مراكز الإغاثة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حرص الدولة على التصدى للظاهرة والعمل قبل وقوع الكارثة، ولهذا يجب على الوزارات المعنية عرض خطة الاستعدادات هذا العام.

وطالب طوبيا، الوزارات المعنية بالظاهرة بمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية والسيول فى موسم الشتاء، والإعلان مسبقا عن الظواهر المناخية فى مختلف المحافظات وهذا سيكون من خلال التنسيق بين الوزارات المختلفة، لتفادى وقوع كوارث فى أيا من المناطق على مستوى الجمهورية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، برئاسة الدكتور أحمد عبد العال، قد أصدرت بيانا تحذيرا بشأن فصل الخريف، مؤكدة أن فصل الخريف من أجمل فصول السنة، ولكن قد يتخلله ظواهر جوية عنيفة، وحالات عدم استقرار فى بعض الفترات على رأسها تكاثر السحب الرعدية، التى يصاحبها عادة سقوط الأمطار الغزيرة على أغلب المحافظات، التى تصل لحد السيول أحيانا خاصة على محافظات جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأيضا على بعض محافظات شمال وجنوب الصعيد.