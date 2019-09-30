شكرا لقرائتكم هادي: خطر إيران يتضاعف على اليمن والمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الخطر الإيراني يتنامى على العالم والملاحة الدولية.

وحذر خلال لقائه السفير الأميركي، كريستوف هينزل، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، الاثنين، من "الخطر والأطماع الإيرانية عبر أدواتها الانقلابية المختلفة على اليمن والمنطقة، والتي تؤكد تنامي الخطر الإيراني على العالم والملاحة الدولية".

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كما أعرب عن تقدير الحكومة اليمنية لجهود الولايات المتحدة الأميركية، ودعمها لليمن ومسارات السلام.

من جهته، أكد السفير الأميركي دعم بلاده لليمن، ووحدته وقيادته الشرعية، حتى تحقيق كافة تطلعات وخيارات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.

أما مستشار الرئيس اليمني، عبد الملك المخلافي، فكان أكد في وقت سابق، الاثنين، أن المصلحة الوطنية تحتاج إلى وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة. وأضاف "لم يعد من المصلحة الوطنية مواصلة السير في ذات السياسات والأساليب دون وقفة مسؤولة ومراجعة جادة وشاملة بغية تجديد مسيرة استعادة الدولة".