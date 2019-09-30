شكرا لقرائتكم أمير مكة: تشكيل لجان للتحقيق في حادث قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الاثنين، أن هناك أوامر قد صدرت بتشكيل عدة لجان للتحقيق في أسباب اندلاع النيران بمحطة قطار الحرمين، وأن وزارتي النقل الداخلية ستحققان في الحادث، إضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، وأنه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي للاطلاع عليها والأمر بما يراه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء ذلك بعد وقوفه على حادث حريق قطار الحرمين الذي اندلعت به النار منذ ظهر أمس الأحد، فيما أعلن الدفاع المدني في جدة، الاثنين، أنه تمت السيطرة بشكل كامل على الحريق.

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حريق محطة قطار الحرمين

وأشار الأمير خالد الفيصل إلى أنه لا توجد نسبة محددة من الأضرار، حيث ما زالت هناك أضرار جديدة تحدث، فالدور الأرضي والأول سليمان، بينما المشاكل تكمن في الدور الثاني والسقف.

ووعد الفيصل بكشف النتائج عقب الانتهاء من التحقيق.

وكان مشروع قطار الحرمين، أكد في بيان، الأحد، نشوب حريق في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، اندلع الحريق في تمام الساعة 12.35 بتوقيت السعودية، كذلك تم نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، في حين لم تسجل خسائر في الأرواح.