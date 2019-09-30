الموجز
انفعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مذيع شبكة "فوكس نيوز" بعدما سأله عن حبس الصحفيين الأتراك.
وكان المذيع بريت باير قد سأل أردوغان عن مصير الصحفيين الأتراك، لينفعل الرئيس التركي محاولاً نفي هذا الأمر.
وزعم أردوغان بأن الصحفيين مجرد إرهابيين وانقلابيين، بل وصل الأمر إلى أنه قال للمذيع، أنت تتعامل معى كمحقق وليس مذيعا يطرح الأسئلة.
ويؤكد هذا المشهد تراجع حقوق الإنسان في تركيا ووجود عدد كبير من الصحفيين في تركيا في سجون أردوغان.
وأعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، في بيان لها في وقت سابق، أن عدد الصحفيين المعتقلين حول العالم بلغ 262 صحفيًا، وتصدرت تركيا قائمة الدول فى عدد المعتقلين بمجال الصحافة.
كانت هذه تفاصيل خبر «كاد أن يضربه».. أردوغان ينفعل على مذيع سأله عن الصحفيين المعتقلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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