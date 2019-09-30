قيادي سوري: أردوغان يسرق النفط والأثار منذ 2011

الموجز

كشف قيادي عسكري سوري أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسرق النفط من الأراضي السورية منذ عام 2011.

وقال اللواء محمد عباس، نائب مدير الأكاديمية العسكرية العليا فى سوريا، فى مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، إن تركيا فتحت حدودها لاستقبال الإرهابيين ودخلوهم إلى سوريا، وأن أردوغان يمارس كل أنواع السرقة، بداية من سرقة النفط والآثار وغيرها ضد الشعب السورى، وهذا ضد مزاعم أنه الخليفة الإسلامى.

وفي وقت سابق، صدر تقرير أمريكي سلط الضوء على ضلوع تركيا في تمويل خلايا تنظيم داعش والقاعدة الإرهابيين فى سوريا، خلال السنوات الماضية، وذلك استناداً إلى وثائق وتسجيلات صوتية، ومن بينها تسريب صوتي لمدير المخابرات التركية، وهو يتحدث عن إرسال ألفى شاحنة إلى سوريا.

ولفت التقرير إلى تصريح وزير الخارجية السوري بشأن ضلوع تركيا في دعم التنظيمات الإرهابية، وشراء النفط من تلك الجماعات المتطرفة بملايين الدولارات، مع الكشف عن نية اردوغان فى تأسيس دولة إسلامية كبرى فى عام 2011 ، مما دفعه إلى دعم الجماعات الإرهابية حتى يحقق ما يرغب فيه، وإشعال الأوضاع فى سوريا.