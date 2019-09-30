الولايات المتحدة تكشف عن موعد الإعلان عن «صفقة القرن»

الموجز

كشف السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، عن موعد الإعلان عن خطة السلام المعروفة بـ "صفقة القرن".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن فريدمان قوله إنه سيتم الإعلان عن "صفقة القرن" قبل نهاية العام الجاري 2019.

وأضاف فريدمان : "أنا واثق تماما من أنه سيتم الإعلان عنها في 2019، لا أريد أن أقول خلال أسبوع أو شهر، إلا أننا قريبون جدا من خط النهاية".

Advertisements

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد صرح قبل الانتخابات الأخيرة أنه سيتم نشر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غضون أيام.

وعن الإعلان عن الخطة قبل تشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، قال فريدمان: "إننا نريد نشرها في بيئة تكون فيها أي حكومة قادرة على التفاعل مع الخطة. نريد التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح لها بالتفاعل والاستجابة والحديث معنا بشأنها".

وعن سبب قيام الولايات المتحدة بوضع تلك الخطة في ظل الرفض الفلسطيني لها، قال فريدمان: "لست متشائما بشأن رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك الاحتمال. أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حلا واقعيا للصراع المستمر منذ مئة عام أو أكثر".

وفي الـ 20 من بتمبر الماضي، كشف الموفد الأمريكي لعملية السلام جيسون جرينبلات، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مترددة بشأن إمكانية نشر خطتها للسلام في الوقت الحالي، نظرا للغموض الذي يلف مساعي تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.