دفاع تركيا: مقتل 7 مسلحين من "العمال الكردستاني" بغارات جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "مقتل 7 مسلحين من "العمال الكردستاني" في غارات جوية شمالي العراق"، موضحةً ان "سلاح الجو شن غارات استهدفت مواقع المنظمة الإرهابية في منطقة زاب والغارات جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية شمالي العراق".
وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 آب الماضي.
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