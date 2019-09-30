دفاع تركيا: مقتل 7 مسلحين من "العمال الكردستاني" بغارات جوية شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "مقتل 7 مسلحين من "​العمال​ الكردستاني" في غارات جوية شمالي ​العراق​"، موضحةً ان "سلاح الجو شن غارات استهدفت مواقع المنظمة ​الإرهاب​ية في منطقة زاب والغارات جاءت بالتوازي مع عملية المخلب الجارية شمالي العراق".

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف ​القضاء​ بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 آب الماضي.