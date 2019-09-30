وكالة "فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية من A+ الى A

خفضت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" تصنيف السعودية الائتماني من A+ إلى A، مشيرة إلى "التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتصاعدة في الخليج وتدهور الوضع المالي للرياض".
ورأت "فيتش" أن "الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة وصواريخ على البنية التحتية للنفط في السعودية أسفر عن تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج النفط في البلاد"، معتبرة أنه "على الرغم من استعادة إنتاج النفط بالكامل بحلول نهاية أيلول، إلا أننا نعتقد أن هناك خطر وقوع المزيد من الهجمات على السعودية، الأمر الذي قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية".
وذكرت وكالة "رويترز" أن "خفض التصنيف الجديد إلى A من قبل "فيتش" يضع السعودية درجة واحدة فوق تصنيف وكالة ائتمانية أخرى وهي "ستاندرد آند بورز"، موضحة أن "ذلك يعد ضربة لأكبر اقتصاد عربي، في وقت تستعيد فيه الرياض لطرح سندات إسلامية "صكوك" في السوق الدولية".
وتجدر الإشارة الى أن الخفض يأتي في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذ في 14 أيلول الحالي على منشآت نفط سعودية، والذي أدى في البداية إلى خفض إنتاج السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، إلى النصف، لكن الرياض نجحت بعد أسبوعين من الهجوم في استعاد الإنتاج الذي فقدته.
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