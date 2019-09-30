أ.ف.ب: هجومان لحركة الشباب على قاعدة أميركية وموكب أوروبي في الصومال

ذكر شهود ومسؤول أمني لوكالة "فرانس برس"، أنّ "حركة الشباب المتطرفة، هاجمت قاعدة جويّة أميركيّة في بليدوغلي وموكبًا للاتحاد الأوروبي يضمّ مستشارين عسكريّين في مقديشو، في هجومين منفصلين في الصومال".
وأوضح أنّه "وَقع انفجاران كبيران، الأوّل أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف لإطلاق النار بعد الانفجارين".
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