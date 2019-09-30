أ.ف.ب: هجومان لحركة الشباب على قاعدة أميركية وموكب أوروبي في الصومال

ذكر شهود ومسؤول أمني لوكالة "فرانس برس"، أنّ "​حركة الشباب​ المتطرفة، هاجمت قاعدة جويّة أميركيّة في بليدوغلي وموكبًا للاتحاد الأوروبي يضمّ مستشارين عسكريّين في ​مقديشو​، في هجومين منفصلين في ​الصومال​".

وأوضح أنّه "وَقع انفجاران كبيران، الأوّل أقوى من الثاني. كما حدث تبادل كثيف ل​إطلاق النار​ بعد الانفجارين".