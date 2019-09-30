محمد اشتية: عباس سيأمر ببدء التشاور لإجراء انتخابات

لفت رئيس ​الحكومة الفلسطينية​ ​محمد اشتية​ إلى أن "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ سيطلب من رئيس لجنة ​الانتخابات​ المركزية حنا ناصر التوجه إلى ​قطاع غزة​، للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات، وإنجازها"، مشيرا إلى أن "الحكومة ستكون جاهزة لتنفيذ قرار عباس، حال إصدار مرسوم بإجراء الانتخابات العامة".

وأشار إلى "إننا في ظرف أشد ما نكون فيه بحاجة إلى وحدتنا الوطنية، لمواجهة هذه المرحلة الخطرة التي تعيشها قضيتنا الفلسطينية، وهناك من يريد لقضيتنا أن تعود سنوات للخلف، وإلى مرحلة ما قبل ​أوسلو​، ونحن نريد أن نحافظ على انجازاتنا الوطنية"، لافتاً إلى انه "إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام للشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى ​الشعب الفلسطيني​ دائما هو الحكم في أية خلاف".