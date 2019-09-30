الرئيس الصيني: سنحترم تمتُع هونغ كونغ بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي

تعهّد الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​ بـ"المحافظة على مبدأ "بلد واحد ونظامين" في ​هونغ كونغ​"، بعد شهور من التظاهرات المطالِبة بالديمقراطية في المدينة الّتي تتمتّع بحكم شبه ذاتي. وركّز في كلمة عشيّة الاحتفالات بذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، على أنّ "بلاده ستحترم تمتُّع هونغ كونغ بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي".

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