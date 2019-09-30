قائد بالحرس الثوري: لدينا زوارق فائقة السرعة لا يوجد مثيل لها في العالم

أعلن قائد القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد علي رضا تنكسيري أن "ايران لديها زوارق فائقة السرعة قاذفة للصواريخ لا يوجد مثيل لها في اي مكان آخر بالعالم"، مشيراً إلى أنه "لدى بلادنا زوارق قاذفة للصواريخ، لا يوجد مثيل لها في أي مكان بالعالم وبهذه السرعة".
ولفت الى ان "السرعة والحجم الصغير ونوع الصواريخ المنصوبة على هذه الزوارق السريعة، تعتبر من ميزاتها الفريدة"، مشيراً إلى أنه "لدينا طلبات من دول الجوار ومن الدول الصديقة لشراء هذه المعدات والصواريخ".
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