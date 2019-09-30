قائد بالحرس الثوري: لدينا زوارق فائقة السرعة لا يوجد مثيل لها في العالم

أعلن قائد القوة البحرية التابعة لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد ​علي رضا تنكسيري​ أن "​ايران​ لديها زوارق فائقة السرعة قاذفة للصواريخ لا يوجد مثيل لها في اي مكان آخر ب​العالم​"، مشيراً إلى أنه "لدى بلادنا زوارق قاذفة للصواريخ، لا يوجد مثيل لها في أي مكان بالعالم وبهذه السرعة".

ولفت الى ان "السرعة والحجم الصغير ونوع ​الصواريخ​ المنصوبة على هذه الزوارق السريعة، تعتبر من ميزاتها الفريدة"، مشيراً إلى أنه "لدينا طلبات من دول الجوار ومن الدول الصديقة لشراء هذه المعدات والصواريخ".