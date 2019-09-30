وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني للسعودية نقطة واحدة بسبب التوترات بالخليج

أعلنت وكالة "فيتش" في بيان، "تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية بمقدار نقطة واحدة، من "A+" إلى "A"، مع نظرة مستقرّة، بسبب التوترات الجيوسياسيّة والعسكريّة في منطقة ​الخليج​"، بعد هجمات غير مسبوقة على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو" في سعودية.

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