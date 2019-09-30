جلسة للحكومة برئاسة الحريري عند الرابعة من عصر يوم غد لمتابعة درس مشروع الموازنة

يعقد ​مجلس الوزراء​ جلسةً برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ عند الساعة الرابعة عصر يوم غد الثلثاء في ​السراي الحكومي​، لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020. وكانت قد أعلنت رئاسة الحكومة أمس أنّه "تَقرّر تأجيل جلسة مجلس الوزراء الّتي كانت مقرّرة يوم غد الإثنين بسبب سفر الحريري إلى ​فرنسا​ لتمثيل ​لبنان​ في مراسم تشييع الرئيس الفرنسي السابق ​جاك شيراك​، على أن تُعقد الجلسة المقبلة للمجلس عصر يوم الثلثاء المقبل مبدئيًّا".

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