الصليب الأحمر الدولي يعلن عن إطلاق الحوثيين 290 سجينا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن حركة أنصار الله الحوثية، أفرجت عن 290 سجينا يمنيا في تحرك "من جانب واحد ". وكشفت اللجنة في بيان مقتضب أن من بينهم 42 نجوا من هجوم على مركز احتجاز في ذمار هذا الشهر.

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