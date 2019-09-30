لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "رئيس لجنة الاستخبارات في ​مجلس النواب​ آدم شيف أدلى بشكل غير قانوني بتصريح مزيف ورهيب وتظاهر بأنه يمثل أهم جزء من دعوتي إلى الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، وقرأه بصوت عال أمام ​الكونغرس​ والشعب الأميركي"، مشددًا على أن "ما قاله لا علاقة له بمضمون المكالمة التي أجريتها مع زيلينسكي"، داعيًا لـ"اعتقال شيف بتهمة الخيانة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يدعو لاعتقال رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس بتهمة الخيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.