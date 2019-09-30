مصادر للنشرة: الرئيس عون طلب من حاكم مصرف لبنان لعب دوره لمعالجة الوضع

لفتت مصادر عبر النشرة إلى أن "لقاء الرئيس ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان تضمن عرضا بالارقام"، مشيرة الى ان "الرئيس عون طلب من الحاكم لعب دوره لمعالجة الوضع والحاكم وضع الرئيس في ضوء التعميم الذي سيصدر غدا وكيف سيتم فتح اعتمادات بالدولار والآلية للقمح والنفط والدواء".
ولفتت المصادر إلى أنه خلال "لقاء الرئيس عون مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، تطرقا الى موجة الشائعات التي عمت لبنان ودور المصارف لمعالجتها"، معربة عن اعتقادها انه "ابتداء من الغد سنشهد نوعا من الانفراجات". وشددت المصادر على أن "هناك كمية شائعات تدس والهدف منها استهداف العهد والنظام ورئيس الجمهورية وهذه الشائعات مسؤولة عنها جهات محددة وسيتم الكشف عنها"، معتبرة أن "الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة تراكمات سنوات والرئيس عون ليس مسؤولا عنها"، مضيفة:"لا أحد ينكر أن هناك أزمة ولكن هناك من يصب الزيت على النار لاستهداف الرئيس عون".وكشفت المصادر أن "الرئيس عون يريد تفعيل عمل الحكومة".
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