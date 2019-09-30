الغريب عرض مع كيدانيان ووفد من الطاشناق آخر المستجدات

استقبل وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في مكتبه في الوزارة، وزير ​السياحة​ ​أفيديس كيدانيان​ مع وفد من ​حزب الطاشناق​، وجرى عرض للأوضاع الراهنة وآخر المستجدات، بالإضافة إلى البحث في ملفي النازحين والسياحة.

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