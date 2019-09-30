باسيل: نمر بمرحلة اقتصادية صعبة لكن لبنان سيبقى قويا مهما حاولوا استضعافه

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في كلمة له خلال إفتتاح المركز الثقافي ال​لبنان​ي في مدينة فينيكس في ولاية أريزونا الأميركية، أكد أن "قواسم وقيم مشتركة تجمعنا في طليعتها الحرية والتسامح والتنوع، وقبول الآخر. وانا فخور بما يُميز اللبنانيين من قدرة على الاندماج والنجاح اينما حلوا في ​العالم​"، مذكرا بـ"القانون الذي تم التصويت عليه والذي يسمح لمن لم يستعِد بعد جنسيته اللبنانية باستعادتها".

وشدد على "أننا نقوم بأي شيء لنكون اقرب اليكم كمنتشرين، لذلك اقرينا قانون استعادة الجنسية وقانون الحق في المشاركة في ​الانتخابات النيابية​ ترشيحا واقتراعا، كذلك تم تعيين ثلاثين قنصلا فخريا في ​الولايات المتحدة الاميركية​، ليسهلوا على المنتشرين التواصل مع الوطن الام"، داعيا المنتشرين "للتعبير عن انتمائهم للبنان من خلال استعادة الجنسية والاستثمار في لبنان واستهلاك المنتوجات اللبنانية".

وأعلن باسيل أنه "حان الوقت لانشاء الصندوق اللبناني للانتشار كجزء من الصندوق السيادي اللبناني الذي يجب ان تتولاه ​الدولة اللبنانية​ وهو صندوق يُفترض ان يجمع اموال المنتشرين الذين يستطيعون تمويل استثمارات وبناء مشاريع واعادة اعمار لبنان دون حاجته للاستدانة او تحمل اعباء قروض جديدة"، مبينا أنه "من خلال الصندوق تُشرك الدولة اللبنانية جزأ من الحقوق السيادية للبنان وقطاعات مُنتجة لتمكين اللبنانيين خصوصا في الانتشار وهم وحدهم كافون".

وأضاف: "نمر اليوم بمرحلة اقتصادية صعبة يعرفها ويتابعها جميعكم، وبمرحلة مالية اصعب معروفة فيها المسؤوليات معروفة، والوقت ليس مناسبا لنحددها سواء كان الجزء الداخلي منها المتراكم او الجزء الخارجي المخطط له. او الخارجي والداخلي المتداخلين مع بعضهما ويضعون لبنان في مرحلة شبه افلاس ليكون ضعيفا ويرضخ للحلول التي ستُفرض عليه"، مطمئنا أن "لبنان سيبقى قويا مهما حاولوا استضعافه والحلول المرفوضة ستبقى مرفوضة وسيبقى ​الشعب اللبناني​ لديه القدرة لرفض اي حل لا يناسب حرية لبنان وسيادته واستقلاله. وهذه نقطة قوة لا يمكن للبنان التنازل والتخلي عنها".

وجزم باسيل أن "هذه الازمة ستمر وسنتخلص منها، لنتمكن معكم بالنهوض بالبلد ونبني لبنان حسب الصورة التي نحبها ونريدها ويكون اقتصاده محميا وليرته محمية وشرعية الدولة اللبنانية محمية ويكون لبنان الوطن والكيان محمي ومحافظ عليه. وانتم جزء من حمايته من خلال العمل الذي نقوم به معكم. وبثقتنا ان هذا البلد بامكانه ان ينهض من جديد".