فنيش التقى وفد الاتحاد اللبناني للجمباز وعرض مع "سما" للتعاون الرياضي

التقى وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في مكتبه في الوزارة، وفدًا من الاتحاد اللبناني للجمباز برئاسة نادرة فواز، يرافقه رئيس الاتحاد الدولي الياباني موريناري واتانابي؛ وتمّ التداول في نشاطات الاتحاد والتعاون بين الحكومتين اليابانية واللبنانية في مجال الرياضة عمومًا والجمباز خصوصًا.
واستقبل فنيش أيضًا رئيس مجلس إدارة "شركة سما" محمد منصور، وتمّ البحث في مجال التعاون الرياضي وتطويره.
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