دريان عرض مع شبيب المشاريع التنموية التي اقرها المجلس البلدي

استقبل مفتي ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ ​محافظ​ ​بيروت​ ​زياد شبيب​ بحضور القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​ وجرى البحث في القضايا والشؤون التي تهم العاصمة بيروت وأهلها وخاصة المشاريع التنموية التي اقرها المجلس البلدي.

واكد شبيب انه كان وسيبقى في خدمة بيروت وأهلها من خلال تعاونه الدائم والمستمر مع المجلس البلدي رئيسا وأعضاء ومع كافة المرجعيات العاملة لمصلحة العاصمة بيروت وأهلها لتبقى نموذجا حضاريا يحتذى به.

واستقبل دريان رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي ​الخليل​ ونائب رئيس الجمعية أمين عام اللجنة الأولمبية اللبنانية العميد المتقاعد حسان رستم وأمين سر الجمعية المستشار الإعلامي حسان محيي الدين حيث كانت مناسبة أطلعت فيها الخليل دريان على تحضيرات سباق ​بلوم بنك​ بيروت ماراثون والذي تنظمه الجمعية يوم الأحد 10 تشرين الثاني المقبل تحت شعار : "سوا منركض للبنان".

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ونوه المفتي دريان بالدور الذي تقوم به الجمعية في إطار رعاية وإحتضان ​الشباب​ في وجه المخاطر والآفات الإجتماعية وذلك من خلال إشراكهم في ​الرياضة​.

ولفت إلى أن الحدث الماراثوني تكمن أهميته في كونه حدثا وطنيا حيث يجمع في بوتقة واحدة كل المكونات الوطنية بعيداً عن التجاذبات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية .

والتقى القنصل العام في جدة وليد منقارة في زيارة تعارف قبيل تسلم مهامه ​الجديدة​.