ملحق الدفاع لدى سفارة هولندا أطلع خطار على هبة ستُقدم للدفاع المدني

التقى المدير العام للدفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، في مكتبه، ملحق الدفاع لدى ​السفارة الهولندية​ في ​لبنان​ lieutenant-colonel Carel Gerritsen ومساعده Roderick de Rooij. وفي سياق الزيارة، أطلع Gerritsen خطار على المبادرة الّتي تسعى إليها السفارة إلى جانب برامج التدريب، وهي تقديم هبة كناية عن عتاد الإنقاذ الجبلي، الّتي ستمنح أثناء حضور الخبراء الهولنديين لتنفيذ الدورات التدريبيّة، وذلك لتعزيز قدرات عناصر ​الدفاع المدني​، والّتي ستُضاف إلى مروحة واسعة من الدورات التدريبيّة الّتي يتلقّاها العناصر بوتيرة متواصلة مع جهات أجنبيّة مختلفة، حول أحدث التقنيات في مجالات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

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