إختيار مخزومي ضمن 100 شخصية عربية الأكثر تاثيرا في مجال المسؤولية الاجتماعية

نال رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ "الجائزة الأوروبية في أخلاقيات الأعمال"، وتم اختياره ضمن "100 شخصية عربية الأكثر تاثيرا في مجال المسؤولية الاجتماعية لعام 2019"، وذلك ضمن فعاليات "​الكونغرس​ الدولي للمسؤولية للمجتمعية لعام 2019"، تحت شعار "أخلاقيات الأعمال والمسؤولية المجتمعية.. تجارب دولية في تعزيز التنافسية"، التي نظمتها الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية - المكتب الإقليمي في العاصمة المغربية، ​الرباط​.

وتسلم الجائزة نيابة عن مخزومي نائب رئيس مجموعة مخزومي للشؤون الإعلامية برنارد بريدي، الذي ألقى كلمة أكد فيها أن المسؤولية المجتمعية شكلت جزءا أساسيا من سلوك النائب مخزومي الحياتي سواء في الشق المتعلق بأعماله أم ذاك المتعلق بنشاطه الإنساني.