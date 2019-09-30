زار النائب ​نديم الجميل​ قصر الصنوبر في ​بيروت​، حيث قدّم التعازي برحيل الرئيس الفرنسي الأسبق ​جاك شيراك​. ودوّن الجميل في سجل التعازي الكلمة التالية:"من خلال مشاركتي في الحداد الوطني لفرنسا التي تودّع الرئيس جاك شيراك اليوم ، أعتقد أن ​لبنان​ قد فقد أكثر بكثير من مجرد صديق عظيم ، ولكن قبل كل شيء حليف ثابت للقضية اللبنانية ومدافع عن سيادة واستقلال لبنان.لبنان ممتن لك يا جاك شيراك. وداعاً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل زار قصر الصنوبر وقدم التعازي برحيل شيراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.