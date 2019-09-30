استقبل وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في مكتبه في الوزارة، وزير ​السياحة​ افيديس كيدانيان مع وفد من ​حزب الطاشناق​، وجرى البحث في اخر المستجدات على الساحة اللبنانية والوضع العام لاسيما على الصعيد الاعلامي و السياحي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجراح عرض مع كيدانيان اخر المستجدات على الساحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.