تجمع مزارعي الجنوب: فتح معبر البوكمال ينعكس إيجابا على تصدير الإنتاج اللبناني

ثمّن رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، "الأخبار الواردة عن فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق"، متمنيا أن "ينعكس ذلك إيجابا على تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني بشكل خاص والتكامل الإقتصادي بين الدول العربية بشكل عام".
وتمنى التجمع في بيان "أن يؤدي ذلك الى تشجيع وإعادة إطلاق عجلة الترانزيت بين الغرب والشرق عبر لبنان".
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