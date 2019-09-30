تجمع مزارعي الجنوب: فتح معبر البوكمال ينعكس إيجابا على تصدير الإنتاج اللبناني

ثمّن رئيس ​تجمع مزارعي الجنوب​ محمد الحسيني، "​الأخبار​ الواردة عن فتح معبر البوكمال بين ​سوريا​ و​العراق​"، متمنيا أن "ينعكس ذلك إيجابا على تصدير الإنتاج الزراعي اللبناني بشكل خاص والتكامل الإقتصادي بين ​الدول العربية​ بشكل عام".

وتمنى التجمع في بيان "أن يؤدي ذلك الى تشجيع وإعادة إطلاق عجلة الترانزيت بين الغرب والشرق عبر لبنان".