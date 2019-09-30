عبدالله عبدالله يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأفغانية









اسماء السيد - كابول: أعلن عبدالله عبدالله، رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان وأبرز منافس للرئيس أشرف غني، الاثنين فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، رغم تواصل عملية فرز الأصوات.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي "حصلنا على غالبية الأصوات في هذه الانتخابات (...) لن تجري جولة ثانية"، في حين لم تعلن اللجنة الانتخابية بعد عن نسبة المشاركة في الانتخابات التي ستصدر نتائجها الأولية في 19 أكتوبر.

