اسماء السيد - بكين: تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين بالمحافظة على مبدأ "بلد واحد ونظامين" في هونغ كونغ، بعد شهور من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
قال شي في بكين عشية الاحتفالات بذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية إن بلاده "ستواصل تطبيق مبدأ +بلد واحد ونظامين+ بشكل كامل وبأمانة"، وستحترم تمتع هونغ كونغ "بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الصيني يعد باحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.