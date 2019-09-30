الرئيس الصيني يعد باحترام الحكم الذاتي في هونغ كونغ









اسماء السيد - بكين: تعهّد الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين بالمحافظة على مبدأ "بلد واحد ونظامين" في هونغ كونغ، بعد شهور من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

قال شي في بكين عشية الاحتفالات بذكرى مرور 70 عامًا على تأسيس جمهورية الصين الشعبية إن بلاده "ستواصل تطبيق مبدأ +بلد واحد ونظامين+ بشكل كامل وبأمانة"، وستحترم تمتع هونغ كونغ "بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي".