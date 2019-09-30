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رئيس السنغال يعفو عن منافسه السياسي خليفة سال

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس السنغال يعفو عن منافسه السياسي خليفة سال

داكار ‭30‬ (رويترز) - أصدر رئيس السنغال ماكي سال عفوا عن أحد خصومه الرئيسيين وهو خليفة سال رئيس بلدية دكار السابق صاحب‭‭‭ ‬‬‬الشخصية المؤثرة والذي حكم عليه بالسجن عام 2018 لاتهامه بالفساد.

وألقي القبض على خليفة سال، الذي ليست له أي صلة قرابة بالرئيس، في مارس أذار للاشتباه في اختلاسه 1.8 مليار فرنك (ثلاثة ملايين دولار) من الأموال العامة. وحكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات.

وذكر بيان من الرئاسة يوم الأحد أن الرئيس قرر العفو عن سال واثنين آخرين. وأكد محامو خليفة سال القرار.

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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