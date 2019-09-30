شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقل البرلمان يطالب بتأهيل الشوارع ووسائل النقل للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن معاناة البعض من ذوى الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء "المشاوير" الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب فى مكوثهم فى المنزل وتدهور حالتهم النفسية.

وأشار زين الدين إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها ويتم تعديلها وفقًا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، بالإضافة إلى إلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسى قابل للدوران لتسهيل مهمة النزول على ذوى الإعاقة وكذلك كبار السن.

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وطالب النائب بتخصيص أماكن خاصة بمواقف السيارات لجميع الإعاقات وليس الإعاقة الحركية فقط حسب ما هو متبع الآن في الملصقات الموجودة على بعض المواقف، مشيرًا إلى أن هذه الملصقات لم تؤدي الغرض المنشود لأنه لم تفرض غرامات على الأشخاص العاديين الذين يستخدمون هذه المواقف، إضافة إلى ضرورة وضع تنبيهات صوتية مرئية عند إشارات المرور وأماكن العبور لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل سمعية وبصرية خلال عبورهم فى الطريق.